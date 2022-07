Almelo mag ter compensatie de eerstvolgende Floriade organiseren

Column Buiten­aards leven: het bestaat!

De Amerikanen komen binnenkort met onweerlegbaar bewijs van hoogst opzienbarend nieuws: We zijn niet alleen! En denk dan niet dat ze er in dat hyperkapitalistische land plotseling achter zijn gekomen dat er zoiets onvoorstelbaars blijkt te bestaan als de medemens. Dit gaat hier niet over de ontdekking van een Derde Wereldland binnen hun eigen landsgrenzen. We praten hier over Buitenaards Leven. Aliëns! E.T.! Limburgers!

