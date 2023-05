André Manuel kraakt Gideon van Meijeren: ‘Hij is een absolute schande voor de Achterhoek’

Pop was geen boer, maar Afrikaan

Die pop die boven de A1 aan een strop bungelde? Dat was geen boer. Dat was een inwoner van de derde wereld. Die hebben namelijk honger. Waarom hebben ze honger? Omdat er oorlog is in Oekraïne. En door die oorlog moeten er keuzes gemaakt worden. Wat gaan we bijvoorbeeld doen met dat kleine beetje graan dat ons nog rest? Gaan we daar de inwoners van de derde wereld mee in leven houden? Of maken we daar veevoer van?