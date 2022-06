Brengt er al iemand taart naar het front?

COLUMN Zelfs de grap werkt niet meer

Het was dus voor de grap. Dat ik dat zei. Over die mensen. Met van die dingen. En hun meningen. Natuurlijk. Ik had het anders kunnen zeggen. Of helemaal niet. Maar om nou helemaal niets te zeggen over die mensen en hun dingen en hun meningen, zodat u hier wat schaapachtig naar een onbedrukt stuk krantenpapier zit te kijken, dat gaat me ook net een stapje te ver.

4 december