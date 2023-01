Die kloof, ik voel ’m gewoon niet

Met vrouwen win je de oorlog niet. Die lopen alleen maar in de weg

Ze zijn op. Wie? De Russen. De Russen zijn op. Weg. Foetsie. Verschwunden. Vot. Kats vot. Te vroeg ook. De Russen zijn te vroeg op. Die hele fucking kernoorlog is nog niet eens begonnen en ze zijn al op. Niet alle Russen zijn op. Het gaat hier om de jonge tot wat minder jonge volwassenen van het mannelijke geslacht in het bezit van de Russische nationaliteit en dan ook nog eens redelijk goed ter been zijnde. Die zijn op.

1 oktober