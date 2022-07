Een onvervalst stukje Nederland

column Wij zorgen voor een onvergete­lijk slotak­koord

Het grote probleem met muzikanten is hun nogal wereldvreemde kijk op zowat alle dingen. Zeker op alle vrouwelijke dingen. Muzikanten zijn raar. En ik weet waarover ik praat. Ik ben me er zelf eentje. Muzikanten zijn rare mensen. Apart slag volk. Kunnen we niks aan doen. Is onze schuld ook niet. Komt door het publiek. Die dragen de artiesten op handen. Daar is nog nooit iemand een beter mens van geworden. Vraag dat maar aan Demis Roussos. Vraag dat maar aan de mensen die Demis Roussos op handen hebben gedragen.

7 augustus