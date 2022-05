Er worden nogal wat scholieren erdoorheen gejast

column Mijn publiek verliet de zaal redelijk opgefokt

Het was echt een afschuwelijke gebeurtenis. Een absoluut dieptepunt in de geschiedenis van het Nederlandse theater. Dit had nooit zo verschrikkelijk uit de hand mogen lopen. Maar ja. We hebben allemaal de beelden gezien op CNN. Het leek wel oorlog. En daar wil ik om te beginnen mijn excuses voor aanbieden. Sorry.

6 november