Frank Masmeijer is lid van de Cabal, afd. Glanerbrug!

Burgeroor­log met prijzenpot

Nou. Daar zijn we dan mooi klaar mee. Krijgen we ook nog een burgeroorlog. En het is al zo druk op Schiphol. En dan ook nog eens net op het moment dat we onze laatste twee Houwitsers naar Oekraïne hebben gestuurd. Zouden we die nog terug kunnen krijgen? Dat zij dan Johan Remkes van ons krijgen? Of Marco Borsato? Of Freek de Jonge?

9 juli