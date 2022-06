Het probleem is dat mensen zich zo laten meeslepen

Wie is er schuldig aan al uw ellende? Linkse blanken?

Heeft u al op uw achterste benen gestaan deze week? Bent u al uit uw vel gesprongen? Zag u ergens een aap uit de mouw komen? Kwam die aap uit uw eigen mouw? Of kwam die aap uit de mouw van een wildvreemde? Was daar sprake van een buitenlandse aap? Of was het een aap van Nederlandse komaf die uit een Nederlandse mouw kwam? Maar dan wel in het buitenland? Heeft u daar schande van gesproken? Had u deze week meerdere malen een waargaathettochnaartoemetdewereld-momentje?

