Hoogste tijd voor een eerlijke prijs

column We worden allemaal staatsse­cre­ta­ris­sen! Dat is toch fucking briljant

Schitterend nieuws uit Den Haag! Ze gaan alle theatermakers en muzikanten een hart onder de riem steken. Hoe? We worden allemaal staatssecretarissen! In een demissionair kabinet! Dus we hoeven ook nog eens geen ene reet voor onze centen uit te voeren! Dat is toch schitterend! Geen ene reet hoeven we uit te voeren! En toch steken we al die centen in onze zak! Dat is toch fucking briljant!

15 augustus