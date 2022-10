‘Ja, dat zijn hele goede vragen’ (maar daar drentelen we met een grote boog omheen)

column Hou de arbeiders­wij­ken buiten schot

Het is een wat onorthodoxe oplossing, maar met de Derde Wereldoorlog die op punt van uitbreken staat hebben we natuurlijk binnenkort wel een uitstekende mogelijkheid om in diverse Europese landen de vastgelopen woningmarkt weer vlot te trekken. Het is dan wel zaak dat we de Russen ervan weten te overtuigen om alleen de eigenaren van een tweede, derde en vierde woning te trakteren op een precisiebombardement.

29 januari