Johan uit Enter wil krokodil terug in de Regge: ‘Eventueel verlies van ledematen voor eigen rekening’

Stel dat Oekraïne dit jaar het Songfesti­val wint

Kijk. De kans bestaat natuurlijk dat we als Europeanen op een enorme schaal met glijmiddel terecht gaan komen. Want stel. En dit is een heel hypothetische stel. Dit is zeg maar een stel-stel. Stel dat Oekraïne dit jaar, al dat niet uit medelijden, het songfestival weet te winnen, kun je er dan dus vergif op innemen dat het volgend jaar overal in Europa oorlog is?

14 mei