Met vrouwen win je de oorlog niet. Die lopen alleen maar in de weg

Inburgeren, inclusief poedel­naakt ‘zwientie tikken’

We hebben niks tegen vluchtelingen. Zolang ze maar een beetje in het straatbeeld passen. Dat je d’r, zeg maar, niet van schrikt iedere keer als ze de hoek om komen. Dus graag niet van die al te donkeren. We hebben trouwens niks tegen donkeren. Zolang ze maar schoon zijn. Of heel ziek. Ziek is altijd goed. Dat we er niet al te lang last van hebben. Het liefst zien we ze radioactief besmet. Zodat ze licht geven. Is niet alleen veiliger in het verkeer. Maar ook hartstikke gezellig. Dat we er, zeg maar, alleen nog maar een piek op hoeven te zetten. Prettige Kerstdagen!

20 augustus