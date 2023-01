Mijn voornemen? Ik ga dit jaar een groeiende groep reactionaire Nederlanders tot op het bot beledigen

column We maken van Oostvaar­ders­plas­sen een Forumland

En wat als we de Ongevaccineerden nu eens gezellig bij elkaar drijven? Voor het overzicht. Dat we een stukje natuur afzetten in de Oostvaardersplassen. Hoeft wat mij betreft niet met echt prikkeldraad. Mag ook met vleesvervangers. Of Lego. Hoeft ook geen stroom op te staan. Misschien een 9-Volts batterij. Voor het idee. Maar het plan is dat we de Ongevaccineerden achter het gaas zetten om ze zo de aandacht te geven waar ze zo hartstochtelijk naar verlangen. Dat ze weten dat we aan ze denken. Noemen we dat een Gebrek Aan Concentratie Kampje.

