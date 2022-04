Moskva ligt voor anker. Of, tja, ernaast

En dan je vrouw weer: ‘Hang nou niet de onnozele uit, Dimitri. Je was met de boot. En niet met zomaar een boot. Je was bijvoorbeeld niet met de Kameleon. Want die ligt nog gewoon achter het huis in de sloot. Waar hij altijd ligt. Nee Dimitri. Je was met de Moskva! En dat weet je. Want de Moskva, dat is zo ongeveer de grootste boot die we hebben. Die heb ik onlangs nog staan poetsen en dat weet ik nog goed, want dat poetsen nam 5,5 maand in beslag.’