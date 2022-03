Niet zoveel behoefte aan kussenslopen

Column Achterlijk grote boot op de Regge

Dat lijkt mij ook wel wat. Een achterlijk grote boot bestellen bij Roetgerink in Enter en die dan in Diepenheim pontificaal voor mijn deur laten bezorgen. Daar zouden dan drie bruggen (tijdelijk) voor afgebroken moeten worden, plus dat we natuurlijk een Nieuwe Waterweg moeten graven op het traject waar nu nog de N824 ligt. En Roetgerink moet natuurlijk bereid zijn een achterlijk grote boot voor mij in elkaar te zetten. Al lijkt me dat een financiële prikkel van 430 miljoen euro wonderen verricht. Daar moet Roetgerink normaal gesproken de gehele wintercollectie voor verkopen.

7 februari