Russische bommen op Den Haag: kan er ook nog wel bij

column Straks is iedere tolk volkomen overbodig

Er ligt een dooie tolk in de gang. Hoe zou je dat nou soepeltjes vertalen naar het Afghaans? En wie gaat dat nou soepeltjes vertalen naar het Afghaans? Want ja. Er ligt een dooie tolk in de gang. Gelukkig ligt hij niet bij mij in de gang. Dat zou pas echt een onverkwikkelijke gang van zaken zijn. Dat ik de krant uit de bus wil halen en dan bijna mijn nek breek over een dooie tolk. Dat zou toch niet meer uit te leggen zijn.

16 oktober