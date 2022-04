Tradities, die moeten we koesteren

column Och, wat doen de mensen elkaar toch aan

De Amerikaanse acteur Alec Baldwin schoot per ongeluk een cameravrouw dood op een filmset. Een verschrikkelijke tragedie. Natuurlijk had het allemaal nog veel slechter af kunnen lopen. Hij had ook in een tank kunnen zitten. Of in een ruimteschip. Al zou dat er hoogst eigenaardig uit hebben gezien. Ze waren daar een western aan het filmen.

23 oktober