Twaalf vlammenwerpers… Een prachtige Twentse traditie

In een vrij land mag je alles en iedereen de schuld geven

Het is allemaal niet zo moeilijk. Dit is een vrij land. En in dat vrije land heeft de vrije burger de vrije keuze. Om te kiezen. Tot in het absoluut onbenullige. Tussen Nick of Simon. FC Twente of Heracles. Links of rechts. Varkens of vluchtelingen. Manuel of God. De stad of het platteland. Religie of wetenschap. Leugen of waarheid. Schoonheid of lelijkheid. Dialoog of scheldpartij. Verstand of onderbuik. Dodelijke ernst of superieure satire.