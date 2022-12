Voorspellingen op drempel van Jubeljaar 2023

Column De evolutie van de dickpic

Het is de mannen in de loop der geschiedenis ook veel en veel te makkelijk gemaakt. Neem nou de evolutie van de dickpic. Daar moest je vroeger dus echt een heleboel moeite voor doen. Eerst natuurlijk een geschikte grot uitzoeken waar je ongestoord je innerlijke Picasso naar buiten kon schilderen. Niks zo vervelend als met een penseel in je handen en je berenvel op de enkels betrapt worden door een stamgenoot die kwam informeren of je zin had om even een paar volwassen oerossen met een knots op de kop te slaan.

12 februari