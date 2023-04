Waarom gooit een werkloze gokverslaafde uit 010 een aansteker naar een sacherijnige miljonair uit 020?

12 miljoen inwoners in Tubbergen: het wordt misschien een beetje veel

Als de groei van de wereldbevolking zich doorzet in het huidige, allesverwoestende tempo en als we er daarnaast ook nog eens bij lange na niet in slagen om het dramatische stijgen der zeespiegel een halt toe te roepen, dan wonen er medio 2050 zo’n 12 miljoen mensen in de gemeente Tubbergen. Dat is aan de drukke kant.