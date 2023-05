Weer een huldiging die niet doorgaat

Moskva ligt voor anker. Of, tja, ernaast

Lijkt me wel een dingetje. Dat je thuis komt na een dag hard werken en je vrouw hoogst ongeduldig al in de deuropening op je staat te wachten, en zij dan ook nog op een toon die we het beste kunnen omschrijven als ‘net iets te bits’ aan je vraagt: ‘Waar is de boot?’ En dat je dan een keertje diep moet zuchten, bedremmeld naar de punten van je zeiknatte schoenen kijkt en antwoordt: ‘De boot? Welke boot? Ik was niet met de boot. Ik was lopend, toch?’