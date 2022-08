31 bezoekers Ground Zero in Wilp onder invloed achter het stuur: ‘Het was lopendebandwerk’

Schrikbarend hoog, vindt de politie het aantal bezoekers dat positief testte op alcohol en drugs tijdens Ground Zero in Wilp. Ivo Hettelaar, woordvoerder van Team IJsselstreken: ,,We hebben maar 5 procent van de bezoekers kunnen testen. Het was lopendebandwerk omdat we continu mensen ertussenuit pikten die onder invloed achter het stuur zaten.”

Ground Zero is een jaarlijks terugkerend evenement waar tussen de 21.000 en 25.000 bezoekers op af komen. Normaliter vindt het hardcorefeest tussen 21.00 uur en 07.00 uur plaats. Tussen 03.00 uur en 08.30 uur hield de verkeerspolitie controles op het gebied van rijden onder invloed. ,,We hebben in die uren meerdere bestuurders gecontroleerd, waarvan 31 mensen onder de invloed waren. Vijf daarvan hadden teveel alcohol gebruikt, twee mensen hadden een combi gebruikt van alcohol en drugs en 23 mensen zaten onder invloed van alleen drugs achter het stuur zaten.”

Capaciteit niet voor grote controle

Volgens de agent is maar 5 procent van het totaal aantal bezoekers gecontroleerd. ,,We hadden de capaciteit niet om meer mensen te controleren. We waren aanwezig met zestien agenten die zich focusten op rijden onder invloed. Op het moment dat je iemand controleert en het is raak ben je minstens dertig minuten bezig met de afhandeling van een incident.”

Bij het evenemententerrein had de politie units geplaatst waar testen uitgevoerd werden en bezoekers werden gehoord. Van tevoren was een verpleegkundige van de GGD geregeld die hier bloed afnam bij vermoeden van drugsgebruik. ,,Een medewerker van de GGD moet bij het aantreffen van vermoedelijk drugsgebruik binnen 1,5 uur aanwezig zijn, dus dit was heel praktisch. Maar ook zij was druk, ze bleef maar bloedtesten afnemen.”

Schrikbarend hoog

Hettelaar noemt het aantal gebruikers ‘schrikbarend hoog’. Op voorhand moet een organisatie aan bepaalde eisen voldoen om een evenement neer te kunnen zetten. Bij Ground Zero werd een ingangscontrole gedaan. ,,Toch hebben bezoekers toch de mogelijkheid gehad om verdovende middelen mee te nemen, door ze bijvoorbeeld te verstoppen. We nemen gezien het resultaat van de controles ons zeker voor om de controle bij een volgende editie grootser op te zetten.”

Alle bestuurders die positief getest werden op rijden onder invloed kregen een rijverbod opgelegd van 24 uur. Ter plaatse is bloed afgenomen dat opgestuurd wordt naar een laboratorium. Het CVOM handelt de boetes af die de gebruikers krijgen. De organisatie van Ground Zero was niet bereikbaar voor commentaar.

Volledig scherm Van diep in de nacht tot vroeg in de ochtend waren agenten bezig met de controles in Wilp. © Team Verkeer Politie IJsselstreken