3600 patiënten op wachtlijst voor uitgestelde zorg bij Gelre ziekenhuizen Apeldoorn en Zutphen

Jan Visser is Ugchele­naar van het jaar: ‘organise­ren is zijn kracht’

Jan Visser is het komende jaar Ugchelenaar van het jaar. De Commissie Dorpsprijs (een onderdeel van Dorpsraad Ugchelen) zette Visser in het zonnetje. Na de ledenvergadering van de dorpsraad werd hij met de dorpsprijs verrast. „Hij is vaak vooral op de achtergrond bezig en mag nu een keer in het zonnetje worden gezet.”

12 mei