73-jarige man uit Twello gewond na aanrijding met busje

Het slachtoffer is met onbekende verwondingen per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Er was ook een traumahelikopter ter plaatse, zodat een trauma-arts het ambulancepersoneel kon assisteren. Over de toestand van het slachtoffer worden verder geen mededelingen gedaan. De Troelstralaan was enige tijd afgesloten voor onderzoek naar de toedracht van het ongeval.