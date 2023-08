8563 bestelauto's, meer dan honderd ongelukken: kans op ongeval met bestelauto in Apeldoorn hoger dan gemiddeld in Gelderland

MET VIDEO Heropbouw van complex in Apeldoorn na verwoesten­de brand: ‘Behoorlij­ke uitdaging’

Het complex in Apeldoorn waar twee maanden geleden een verwoestende brand uitbrak moet terugkeren in de oude staat. Dat stelt Leon Kroes namens VvE-beheerder Tijmen Kroes. De heropbouw gaat zeker anderhalf jaar in beslag nemen. ,,Een behoorlijke uitdaging.”