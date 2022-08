A50 afgesloten? Dan gaat ook de provinciale weg dicht in strijd tegen sluipverkeer door de dorpen

Snelweg van Arnhem naar Apeldoorn gaat 16 dagen dicht: ‘Nog nooit meegemaakt’

Het is zelden vertoond. Rijkswaterstaat sluit vrijdag een snelweg zestien dagen lang af voor alle verkeer, over een lengte van 21 kilometer. ,,Zo’n lange afsluiting hebben we nog nooit meegemaakt”, zeggen ze bij de wegbeheerder. De snelweg in kwestie is de A50 van Arnhem naar Apeldoorn, waar het asfalt grote gaten vertoont.

3 augustus