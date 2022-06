A50 bij Apeldoorn dicht om brandende hooibalen, boeren gooien vuurwerk naar hulpverleners

De A50 is in de richting van Apeldoorn-Noord volledig afgesloten. De brandweer is uitgerukt om de brand te blussen. De Mobiele Eenheid staat paraat. Zowel in de binnen- en buitenberm van de A50 als bij de op- en afrit van de Zutphensestraat is het raak. De branden zijn onderdeel van een boerenactie. De hooibalen zouden door een aantal boeren zijn aangestoken.