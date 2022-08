A50 is weer helemaal open, maar Google Maps laat je nog steeds omrijden richting Apeldoorn

De software verwerkt die gegevens automatisch in de navigatie-app en zoekt alternatieve routes als dat nodig is. ,,Maar we voegen daar nog enkele lagen met onze eigen data-logica aan toe”, zegt directeur Jorn de Vries van Flitsmeister. ,,Als een weg volgens de planning officieel nog dicht is, maar we zien mensen met ons navigatiesysteem er toch overheen rijden, dan trekken we zelf onze conclusies.”