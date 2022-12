A50 weer vrij na opruimwerkzaamheden door gekantelde vrachtwagen: file richting Apeldoorn lost langzaam op

MET VIDEO ‘Als ik daar had gezeten, was ik nu in het lijkenhuis geweest’: explosief schrikt Apeldoorns kamp op

,,Een aanslag. Als ik in m’n stoel had gezeten, was ik er nu niet meer geweest.’’ Consternatie vanochtend op een woonwagenkamp in Apeldoorn. Waarom er in alle vroegte een explosief bij een bewoner naar binnen werd gegooid? ,,Zeg het maar...’’

