Achilles moet tot het gaatje gaan, maar houdt stand in topper en kan de titel langzaam ruiken

Stak Apeldoor­ner Klaas K. (44) eigen auto en die van buurvrouw in brand?

Nadat de auto’s van hem en zijn buurvrouw afgelopen november in vlammen opgingen, zei Klaas K. (44) dat het ‘gissen’ was naar de oorzaak. Nu is justitie er echter van overtuigd dat de Apeldoorner zelf de voertuigen in brand stak. ,,Er is geen enkele twijfel.”

16:22