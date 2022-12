Afvoer verstopt? Gabriël heeft een simpele (en goedkope) oplossing: ‘Het zijn net bloedvaten’

Gelre zet met nieuwe aanmeldzui­len in ziekenhuis Apeldoorn digitalise­ring voort: ‘Voor sommige patiënten even puzzelen’

Patiënten die een afspraak hebben bij Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn moeten er even aan wennen. Sinds eind november staan er in de hal aanmeldzuilen waar je een QR-code moet halen die je nodig hebt op de polikliniek. ,,Het is voor sommige mensen nog even puzzelen”, ziet Hanneke Zweekhorst”, terwijl ze een bezoeker wegwijs maakt.

