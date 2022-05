Agente stelt door politiechef (57) verkracht te zijn: ‘Dit zijn ernstige beschuldigingen’

De 57-jarige politiechef, voorheen werkzaam in Apeldoorn, zegt tegenover De Gelderlander dat hij vals wordt beschuldigd. Hij heeft zelf aangifte gedaan tegen haar van smaad, laster en stalking. Ook die aangifte wordt onderzocht. Beide politiemensen zijn voorlopig naar huis gestuurd. De politie Oost-Nederland zit erg met de kwestie in de maag. Er loopt al maanden binnen de eenheid een intern onderzoek. Dat disciplinaire onderzoek wordt binnen enkele weken afgerond, bevestigt Janny Knol, de hoogste politiebaas van Oost-Nederland. Inhoudelijk kan de eenheidschef daarom niet reageren. ,,Het is een supercomplexe zaak.’’

Geheime affaire

In stukken die De Gelderlander in bezit heeft, beschrijft de vrouw dat ze maandenlang een affaire had met haar chef, waarbij ze ook seks op het politiebureau zouden hebben gehad. De verkrachting zou in november 2020 zijn gebeurd, twee maanden nadat de twee hun relatie hadden verbroken. De Arnhemse agente heeft de affaire in april 2021 gemeld aan het interne integriteitsbureau van de politie. Pas in oktober 2021, nadat ze therapie had gevolgd, durfde ze het aan om dit team Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) ook in te lichten over de verkrachting, zo stelt ze in haar verklaringen.

‘Ernstig, maar vals’

‘Ik blijf altijd vertrouwen houden’

De politiechef zegt de uitkomsten van de onderzoeken met vertrouwen tegemoet te zien. In afwachting daarvan wil hij niet inhoudelijk reageren. ,,Ik blijf altijd vertrouwen houden. Je kunt niet gestraft worden voor iets wat je niet gedaan hebt.” De agente wil eveneens geen inhoudelijke reactie geven. ,,Eigenlijk wil ik heel graag reageren, want ik zit al anderhalf jaar in een hel. Mijn werkgever zal dat echter niet waarderen, omdat het onderzoek niet klaar is. Dus ik houd nu nog maar mijn mond.”

Verantwoording



Dit verhaal is gebaseerd op verklaringen die De Gelderlander heeft ingezien. Het is het verhaal van agent Annet. De aangeklaagde politiechef ontkent de aantijgingen en wil daar gedurende het nog lopende onderzoek niet inhoudelijk op reageren.

Lees hieronder het verhaal van Annet:

Annet huilde tijdens het douchen. Ze voelde zich zo vies. Ontredderd liet ze de stralen warm water op zich kletteren. Waarom? Ze wilde helemaal geen seks. Hun affaire was immers voorbij. Waarom had hij haar verkracht? Hij was haar chef, altijd aardig en betrokken.

Bijna een jaar later, woensdag 20 oktober 2021, zit Annet (niet haar echte naam) op het politiebureau in Nijmegen huilend tegenover de integriteitsrechercheurs van de politie Oost-Nederland.



De agente vertelt de rechercheurs van het team Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK), het team dat integriteitskwesties binnen de politie onderzoekt, over die dag eind 2020. De dag waarop ze naar eigen zeggen thuis bezocht werd door haar politiechef en tegen haar wil seks met hem zou hebben gehad.

Wout zou woest zijn geworden

Onverwacht had hij bij haar in Arnhem op de stoep gestaan. In uniform. Best gek, vond ze. Wout (niet zijn echte naam) kwam toen ze nog een affaire hadden, altijd in burger.



Toen ze opendeed zou hij brutaal naar binnen zijn gestapt. Hij wist dat ze alleen thuis was; de auto van haar man was immers weg. ‘Stop’, had ze gezegd, ‘Wij hebben geen affaire meer’.



Volgens Annet trok Wout haar tegen zich aan en werd hij direct handtastelijk. Toen hij haar hand had vastgepakt en die op zijn kruis legde, had ze naar eigen zeggen uit boosheid keihard geknepen. Wout zou woest zijn geworden, zo staat in haar verklaringen. Aan de haren zou hij haar de eerste treden van de trap hebben opgetrokken.

Quote Ik ben zelf politie­agent. Wie laat dit nu gebeuren? Wij zijn er om mensen te helpen Agente Annet

Nooit dwang gevoeld

Tegen de twee politiemensen van het VIK-team vertelt ze gedetailleerd hoe ze in de slaapkamer boven werd verkracht. Ze had zich voorgenomen er nooit over te praten. Uit schuldgevoel en schaamte. ,,Ik ben zelf politieagent. Wie laat dit nu gebeuren? Wij zijn er om mensen te helpen.’’



Het is de tweede keer dat Annet met de integriteitsrechercheurs spreekt. De eerste keer was in april 2021. Toen vertelde ze het VIK alleen over haar buitenechtelijke affaire met haar toenmalige chef op het werk in Apeldoorn.



,,Heb je je weleens gedwongen gevoeld om met hem seks te hebben?’’, vroegen de rechercheurs van VIK haar tijdens dat eerste gesprek in april. ,,Nee, nooit’’, antwoordde Annet.



De rechercheurs wijzen haar op die uitspraak tijdens het tweede gesprek in oktober. De agente stelt sinds september therapie te hebben gevolgd. Daardoor voelt ze zich nu pas sterk genoeg om over het zedendelict te vertellen. Haar man, die al hevig worstelde met haar verhouding, was pas sinds kort daarvan op de hoogte.

Verhanging was de druppel geweest

De affaire was begonnen toen Wout haar als chef begeleidde, nadat ze langdurig in ziektewet was terechtgekomen. Annet kon het werk op straat niet meer aan. Een verhanging van een vrouw in de bossen bij Apeldoorn was de druppel geweest.



De agente vond zichzelf labiel. Om nog enigszins te functioneren slikte de Arnhemse volop ‘pammetjes’; zware pijnstillers. Ze kampte met paniekstoornissen, soms ontvluchtte ze de supermarkt: de volle boodschappenkar onbetaald achterlatend.



Door hernieuwde psychische problemen liep ze helemaal vast. Wout, haar toenmalige chef in Apeldoorn, begeleidde haar re-integratie naar een ander team, waar straatwerk en heftige zaken zijn uitgesloten.



Toen begon volgens Annet de affaire met Wout. Na tien maanden had ze die naar eigen zeggen verbroken. Twee maanden later zou hij haar thuis onverwachts hebben opgezocht.

Ingepalmd en ‘geïntimideerd’

Haar therapeut stelt bij haar in 2021 – een jaar na de vermeende verkrachting – de diagnose ‘posttraumatische stressstoornis ten gevolge van een seksueel delict’ vast, zo blijkt uit een brief.



‘Gezien de hoge lijdensdruk en de heftigheid van de symptomen is ervoor gekozen om meteen te starten met traumabehandeling.’ Volgens de therapeut is haar cliënte slachtoffer van een proces waarbij ze werd ingepalmd en ‘geïntimideerd’ om de affaire ‘geheim te houden’.

Smaad, laster en stalking

De documenten die De Gelderlander inzag, geven een gedetailleerd beeld van wat er volgens Annet zou zijn gebeurd. Haar voormalige politiechef wees en wijst al die beschuldigingen van de hand.



Zonder inhoudelijk te willen reageren, zegt hij tegen De Gelderlander haar verklaring ‘helemaal niet zo gedetailleerd te vinden’. ,,Ik kijk daar als politieman toch anders tegen aan.”

‘Als een heks’

De politiechef deed gedurende het proces ook aangifte tegen de agente. Namelijk van smaad, laster en stalking. De agente werd daarop in december 2021 thuis in Arnhem aangehouden. In haar verklaringen erkent Annet dat ze zich na de relatie richting Wout als ‘een heks’ heeft gedragen.



Ze had ‘hele domme dingen gedaan’. Volgens de agente, zo is in de documenten terug te lezen, hadden ze veel ruzie over de app, waarbij ze probeerde hem te krenken. Zo stuurde ze Wout een foto van de slachtofferkamer op het politiebureau, waar ze samen seks hadden gehad.



Tijdens hun bedrijvigheid was een plantje omgevallen. ‘Het enige hoogtepunt’, appte ze wraaklustig. Ze pestte hem door te doen alsof ze ook op datingapp Tinder zat, terwijl dat niet zo was. Ook informeerde ze zijn vrouw over hun affaire. Het zat haar dwars dat zij thuis al veel ellende had en hij niet.

Niet achterlijk, gek of hopeloos jaloers