AGOVV verzet zich tegen plannen van gemeente Apeldoorn: ‘Handen af van onze velden’

Michèl Scholten (30) uit Apeldoorn ontdekte het: ‘Stap over de drempel, daar begint alles mee’

Aan de muur van zijn appartement in Apeldoorn hangen zijn trofeeën van hardloopevenementen in Twente. De tijd tussen toen en nu zijn de jaren van corona. Die maakten het voor Michèl Scholten (30) niet makkelijker. Een mager zesje geeft hij zijn leven tot een jaar terug. Wat er daarna gebeurde, is een verademing. Al is dat ene aspect er nog steeds niet: echte vriendschap.

29 september