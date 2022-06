Alarm over georganiseerde misdaad in vakantieparken: ‘Niet alleen maar brave gezinnetjes’

Scooterrij­der schrikt van plots opdoemende auto en gaat onderuit in Apeldoorn

Een scooterrijder is gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval in Apeldoorn. De rijder schrok van een auto die de weg opreed en maakte hierdoor een flinke schuiver over het asfalt. De persoon is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

9 juni