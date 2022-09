Alinda en Christian kregen nieuwe baan in hun schoot geworpen (maar wel 1300 kilometer van Apeldoorn)

UPDATE Schrijf­fout: aanvraag bomenkap in Apeldoorn blijkt niet om 840, maar om 80 bomen te gaan

Een kapplan op het terrein van Achmea in Apeldoorn blijkt niet om 840 bomen, maar om 80 bomen te gaan. In eerste instantie is een kapvergunning gepubliceerd voor het eerstgenoemde aantal, maar dat is nu bijgesteld.

16 september