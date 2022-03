André merkt in zijn superduurzame huis in Apeldoorn niets van de gascrisis: ‘Ik zou het iedereen aanraden’

‘Hufterwo­nin­gen’ in Apeldoorn nabij, boze omwonenden maken bezwaar: ‘Wereld op z’n kop’

Is drie keer scheepsrecht? Of ketst het plan voor ‘hufterwoningen’ in Apeldoorn toch weer af? Na twee mislukte pogingen heeft de gemeente een vergunning voor de huisvesting van negen overlastveroorzakers, die vanaf deze zomer in Noord moeten komen. Boze omwonenden maken bezwaar. ,,Dit neigt naar doorduwen van een plan.”

21 maart