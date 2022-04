Anja Prins wil nu wél wethouder worden in Apeldoorn, met ‘brede welvaart’ als doel

Paleis Het Loo rekent op topweekend, maar heeft nog plek (én een cadeautje voor Apeldoorn)

Iedereen die benieuwd is naar het vernieuwde Paleis Het Loo, heeft nog kans om in het paasweekend een kijkje te nemen. De komende dagen zijn nog niet ‘uitverkocht’. De animo van het publiek is hoe dan ook groot, stelt het museum.

