Apeldoorn gaat uit z’n bol tijdens Drakenboot in Concert: ‘Drie jaar alleen maar van kunnen dromen’

Terwijl zangeres Meau in de festivaltent haar laatste nummer inzet op de Lexman Stage, haast een aantal muziekliefhebbers zich naar buiten, om nog snel een goede plek te vinden bij de grote Go-Tan Stage. Ze staan er amper of Suzan & Freek hebben de stemming er al in. Bandleden van Son Mieux, die zich een uurtje later in de tent mogen uitleven, kijken goedkeurend toe. ,,Beetje sfeer proeven’’, zegt bassist Timo Prins - blikje Heineken in de ene hand, peuk in de andere - een klein uur voordat hij zelf los mag.