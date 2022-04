Apeldoorn gaat vaart maken met nieuw dorp of wijk, net over de snelweg

Vakantie vieren in luxe en natuur: hier op de Veluwe komt het eerste parkresort van Nederland

Daar waar ooit de topvoetballers Dries Mertens en Nacer Chadli schitterden en nu bijen dartelen, moet een territorium voor toeristen verrijzen. Nationaal Park de Hoge Veluwe is van plan om op het terrein van voormalig voetbalclub Beatrix in Hoenderloo een parkresort te bouwen. ,,Daarmee zijn we de eerste van Nederland.’’

