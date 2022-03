Apeldoorn gul voor Oekraïne maar: ‘Breng geen kleding en schoenen meer’

De Werkgroep Hulptransporten Oost-Europa zamelt bij een grote opslaglocatie op het Zwitsalterrein in Apeldoorn vier dagen per week goederen in voor Oekraïense mensen in en buiten Oekraïne. ,,Dat doen we in nauw overleg met de Oekraïense ambassade. In eerste instantie werd veel warme kleding en schoenen gevraagd’’, laat Simonette Tak namens de stichting WHOE weten. ,,Die zijn dan ook massaal door veel mensen ingeleverd. Op dit moment is daar veel minder vraag naar en we hebben nog een enorme voorraad.’’

Ondanks dat er een lijst met veel gevraagde spullen en niet gevraagde spullen op de site van WHOE staat, blijven mensen toch nog kleding en schoenen inleveren. ,,Met de beste bedoelingen maar de hulpvraag wijzigt in de loop der tijd.’’