Apeldoorn heeft piramide in aanbouw, maar daar komt geen steen meer op: ‘Staat van eeuwige rust’

Vlaggenle­ve­ran­ciers zien inkomsten stijgen door grotere afname Nederland­se vlag

John Deeves verkoopt de laatste weken meer vlaggen dan gemiddeld. De boerenprotesten hebben hier volgens hem zeker mee te maken. De Harderwijkse ondernemer laat weten dat de Nederlandse vlag een hardloper is waar 40 procent meer van verkocht is. ,,We hebben extra ingekocht en gelukkig altijd wel een mooie voorraad liggen.”

2 augustus