Apeldoorn houdt paar miljoen euro over aan opvang van Oekraïners

Politie linkt twee overvallen in Apeldoorn aan elkaar: man (20) betrapt door agent en camera’s

Er is een link tussen twee overvallen in Apeldoorn van de afgelopen maand. Dat stelt de politie. Een 20-jarige verdachte uit die stad zou in een weekend twee keer een roof hebben gepleegd, bij een drogisterij en een supermarkt. Twee keer vertrok de man met buit, later liep hij alsnog tegen de lamp.

13 december