Apeldoorn keert in oktober extra energietoeslag van 500 euro uit

Topjaar voor toerisme in Oosten, maar vooruit­zich­ten zijn zorgelijk: ‘Kosten rijzen nu al de pan uit’

Ondernemers in de toerismebranche kijken met een goed gevoel terug op het zonnige voorjaar en hoogseizoen. Het aantal gasten en overnachtingen in Oost-Nederland is dit jaar zelfs hoger dan in de jaren vóór corona. Duitsers weten de weg naar ons land weer te vinden en groepsaccommodaties stromen weer ouderwets vol. Toch zijn er zorgen.

13 september