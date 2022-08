Apeldoorn knalt met drie filmfestivals in de open lucht, waarvan twee op hetzelfde moment

Camperbe­stuur­der veroor­zaakt ongeluk in Apeldoorn: ‘Ben behandeld als een crimineel’

L.M. (35) uit Drachten bracht zaterdag 13 februari vorig jaar een camper weg voor een vriend die het voertuig had verkocht. De Fries doet dat vaker, als ophaler van auto’s voor een autobedrijf. Dat hij de avond ervoor nog een jointje had gerookt, moest kunnen, vond M. Toch veroorzaakte hij die middag een ongeval in Apeldoorn, waarbij een automobiliste twee ribben brak.

