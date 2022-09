Apeldoorn komt met bijzonder signaal in strijd tegen discriminatie: ‘Dit is het begin’

Dit kleurrijke visje komt op de Veluwe alleen bij Epe voor. Kars ontdekte hoe dat zit

Het is een klein kleurrijk visje. Zo’n 7 tot 9 centimeter lang. Het visje vindt het heerlijk om in ondiepe, snelstromende, beekjes te zwemmen. Maar dat de elrits zich op de Veluwe eigenlijk alleen in de Verloren Beek rond Epe laat zien is toch een vreemde zaak. Dankzij onderzoek van Kars Witman uit Vaassen is er nu meer bekend. Zeer waarschijnlijk is ‘onze’ elrits een exoot.

