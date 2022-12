Apeldoorn pakt door om spoed achter azc te zetten: ‘De omwonenden zijn geen belanghebbenden’

Met video Harde knal, gesneuvel­de ruit en vuurwerk: explosief nachtje op woonwagen­kamp Apeldoorn

Flinke consternatie vannacht op het woonwagenkamp aan de Eikenpagelaan in Apeldoorn. Politie en Explosieven Opruimingsdienst (EOD) rukten daar in groten getale uit vanwege de vondst van een explosief voorwerp in een woning. Het blijkt te gaan om een stuk vuurwerk.

4 december