Apeldoorn wil 600 studentenwoningen erbij: ‘Rollend in je pyjama naar school’

Apeldoorn zet tot 2030 in op 600 extra studentenwoningen. Op die manier hoopt de gemeente dat jongeren in de stad blijven of komen wonen. De opening gisteren van een wooncomplex van 75 studio’s door Wittenborg University is daarvan de eerste aanzet. ,,Je kunt nu rollend in je pyjama naar school”, grapt directeur Maggie Feng.