Apeldoorn wil dat deze zaken verdwijnen van het Marktplein: ‘Maar wij gaan niet verhuizen’

FNV waarschuwt verpak­kings­be­drijf Trioworld in Apeldoorn: staking dreigt

Bij verpakkingsbedrijf Trioworld in Apeldoorn hangt een staking in de lucht. Als op dinsdag 16 mei om 12.00 uur geen gehoor is gegeven aan de salariseisen van vakbond FNV, dan gaat de bond over tot acties. ,,Trioworld is gewaarschuwd. De stakingsbereidheid is heel hoog”, zegt Ago Di Giacomo Russo, bestuurder FNV Procesindustrie.