Apeldoorn wil met komst van slimme verkeerslichten ‘groene loper’ uitleggen voor hulpdiensten

De politie veroorzaakte de afgelopen jaren meerdere keren een ongeluk in Apeldoorn. Zo zag een agent op 2 januari 2020 drie mensen op een fiets over het hoofd bij de kruising van de Prins Willem-Alexanderlaan met de Koning Stadhouderlaan. In 2017 kwam een agent op de Deventerstraat in botsing met een fietser die zwaargewond raakte, waar de politie in 2013 zelfs betrokken was bij een dodelijk ongeluk op de Europaweg.