Apeldoorn wil snel over de A1 springen: 500 woningen, met dank aan het Rijk

Grote animo om te wonen op plek tijdelijke Anklaar in Apeldoorn

Van ‘huisjes’ waar tijdelijk winkels in waren ondergebracht, naar volwaardige woningen. Het stuk in Apeldoorn dat even dienst deed als winkelcentrum Anklaar, is nu een woonbuurtje. De animo om daar te wonen blijkt groot.

27 januari